(v .Frana Niscemi: Musumeci dai pm... delle 11,04) (ANSA) - GELA, 09 GIU - Il ministro per la Protezione Civile ed ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pubblici ministeri di Gela che l'hanno iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre 12 persone, tra le quali gli ultimi 4 governatori dell'isola, nell'ambito dell'inchiesta sulla frana che, a gennaio scorso, a Niscemi, ha determinato il crollo di un costone roccioso trascinando a valle case e mezzi e decine di immobili. Musumeci ha depositato una memoria come, prima di lui avevano fatto Renato Schifani e Rosario Crocetta. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Salvatore Vella. (ANSA).