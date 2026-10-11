(ANSA) - URZULEI, 11 OTT - Uno speleologo è bloccato da oltre due ore in una grotta, a dieci metri di profondità, a causa di una frana che si è staccata dalla pareti della caverna, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale. Sul posto stanno intervenendo gli specialisti del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. In supporto sono presenti anche l'elisoccorso Areus e i vigili del fuoco. Gli stessi soccorritori non hanno per ora notizie sulle condizioni di salute dello speleologo. (ANSA).