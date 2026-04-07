(ANSA) - PESCARA, 07 APR - Resta chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada A14 a causa della frana nei pressi di Petacciato, in Molise. Dalle verifiche in corso, infatti, emerge un quadro "in evoluzione" e un "fronte franoso non ancora assestato". È quanto apprende l'ANSA da fonti tecniche. Gli accertamenti finalizzati a monitorare il fronte franoso vanno avanti, anche attraverso il sistema di sensoristica presente nell'area, sia sull'infrastruttura sia sul terreno. L'autostrada è chiusa tra Poggio Imperiale e Vasto sud, in direzione nord, e tra Vasto sud e Termoli in direzione sud. (ANSA).