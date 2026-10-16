(ANSA) - TEL AVIV, 16 OTT - "Sono stato aggredita, spinta a terra. Per fortuna avevo il giubbotto antiproiettile e l'elmetto, altrimenti probabilmente non sarei nemmeno qui, perché continuavano a prendermi a calci". Lo ha raccontato ai colleghi di Reuters, che lo scrivono sul sito, la fotoreporter del Washington Post Heidi Levine ferita questa mattina in un attacco di un gruppo di coloni estremisti israeliani vicino al villaggio di Abu Falah, a nord di Ramallah, mentre documentava la raccolta di olive degli agricoltori palestinesi. Levine è stata ricoverata in ospedale a Ramallah. (ANSA).