(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Il taglio delle accise lo faremo in settimana, tra pochi giorni". Lo ha detto il ministro degli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, confermando a Sky Tg24 l'ipotesi di una proroga del taglio in scadenza il 7 aprile. Il ministro ha poi precisato che il consiglio dei ministri che dovrebbe varare la proroga è atteso venerdì o al massimo martedì, dopo la pausa di Pasqua. Per le accise è prevista una proroga del taglio varato il 18 marzo, ma nuovamente di breve durata, monitorando la situazione internazionale. Indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani parlano di un rinnovo fino al 30 aprile.