(ANSA) - BRUXELLES, 06 MAG - "Sono ottimista sul fatto di poter, se necessario, fare un'ulteriore revisione" al Pnrr "che al 90% è meramente tecnica, perché ovviamente le decisioni di esecuzione si discutono con la Commissione. Avevamo già fatto un intervento molto significativo a ottobre-novembre, quindi non abbiamo necessità di riprenderelo". Lo ha chiarito il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, parlando ai giornalisti a Bruxelles, in merito alla possibilità ultima di apportare modifiche al Pnrr entro fine maggio. "Alcune sono meramente tecniche. Dobbiamo vedere se può esserci una meno tecnica", ha aggiunto. (ANSA).