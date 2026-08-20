(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Meloni ha detto di auspicare che Mps 'non finisca smembrata, perdendo il proprio nome e la propria identità'. E' anche la nostra posizione, da sempre. Abbiamo accolto con interesse le parole della premier, ma aspettiamo di vedere in cosa si concretizzeranno". Lo dichiara all'ANSA il deputato e segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. Riguardo la contromossa al vaglio del cda di Mps: "Siamo in attesa di capire in cosa si concretizzerà - ha spiegato Fossi - ma ci convince il progetto che da sempre l'ad Lovaglio porta avanti: mantenere l'identità della banca, senza svenderla e spezzettarla". (ANSA).