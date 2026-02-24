(ANSA) - ROMA, 24 FEB - I temi di attualità del sul fronte del lavoro, dalla maggiore occupazione ai salari, dall'utilizzo dell'Ia alla sicurezza, saranno al centro del Forum Ansa con la ministra del lavoro, Marina Calderone che sarà trasmesso in streaming domani alle ore 10.30 su Ansa.it. Nel corso del forum saranno approfondite le diverse tematiche del lavoro con un occhio anche all'evento, previsto per venerdì 27, su quale ruolo avrà l'IA nel futuro del mondo del lavoro alla presenza, tra gli altri, della vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Roxana Minzatu, del ministro del lavoro francese, Jean-Pierre Farandou, e della ministra del lavoro tedesca Bärbel Bas. (ANSA).