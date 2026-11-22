(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte del nostro Paese, avanzando da ovest verso est, interesserà, dalla serata odierna, anche le regioni meridionali, associata a una generale intensificazione dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile. d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche", riferisce ancora la Protezione Civile. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui relativi settori costieri e montuosi esposti, con raffiche di burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 23 novembre, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna e Umbria. (ANSA).