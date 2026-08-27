(ANSA) - ROMA, 27 AGO - La crescita di mense, palestre e aule informatiche nelle scuole italiane non cancella però le differenze territoriali. Gli ultimi dati disponibili per area geografica, relativi al 2023-24, mostrano distanze particolarmente evidenti per quanto riguarda la presenza di mense: ne dispone il 57,4% degli edifici interessati nel Nord Ovest, contro il 28,9% del Sud e il 26% delle Isole. Divari più contenuti, ma comunque presenti, si registrano per le aule informatiche, che vanno dal 66,6% del Nord Ovest al 45,1% del Sud, e per le palestre, dal 58,1% del Nord Ovest al 44,1% delle Isole. I dati arrivano da una indagine della rivista specializzata Tuttoscuola su elaborazione di numeri che arrivano dal portale Unico del ministero dell'Istruzione, alcuni dei quali fanno riferimento all'anno scolastico 2023-24. In Val d'Aosta tutte le 87 scuole dispongono di un'aula informatica, nell'era digitale dovrebbe essere la normalità ma non è così nel resto del paese. Nel Lazio solo 664 edifici su 2.402 ne dispongono (27,6%). Non molto migliore la situazione in Calabria (529 su 1.479, pari al 35,8%). Mentre in Val d'Aosta l'80% degli edifici scolastici dispone di locali per la mensa (96 su 120), e in Piemonte il 72,7% (2.022 su 2.780), ben diversa la situazione in Campania, dove la percentuale scende al 22,5% (solo 656 scuole su 2.913 hanno una mensa) e in Sicilia, dove addirittura solo il 17,1% degli edifici dispongono di mensa (solo 479 su 2.802). Complessivamente nel Mezzogiorno 7 scuole primarie su 10 senza mensa. A fronte della Liguria e di Aosta che superano il 70% di edifici con palestra, in Calabria la percentuale non arriva nemmeno al 30% (solo 419 palestre su 1.479, pari al 28,3%). In Calabria ci sono meno palestre che in Liguria (458), che ha meno della metà delle scuole (625). (ANSA).