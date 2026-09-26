(ANSA) - CATANIA, 26 SET - Un violento temporale, che si è abbattuto tutta la notte su Catania, e un'intesa emissione di cenere lavica, che si disperde verso Sud, dal cratere Nord-Est dell'Etna che, secondo l'Ingv, produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Sono i fenomeni che stanno procurando disagi all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Sono già dieci i voli dirottati in altri scali: cinque a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso. Da quest'ultimo scalo è anche decollato il Catania-Verona di Volotea. Il nucleo di coordinamento operativo (Nco) ha disposto la restrizione a quattro atterraggi l'ora all'aeroporto di Catania, a fronte dei 12 previsti durante la piena operatività. Sull'Etna è in vigore l'avviso, emesso dall'Ingv di Catania, per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. (ANSA).