(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La decisione del gip di Milano di non convalidare il fermo di Siher, "per quanto assolutamente non condivisibile, non incide sull'impegno che il ministero dell'Interno sta portando avanti per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza accaduti nelle ultime settimane". Lo riferiscono fonti del Viminale. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - riferiscono le stesse fonti - rinnova ancora una volta il proprio apprezzamento per il lavoro degli investigatori della Polizia di Stato, e dei magistrati della procura della Repubblica di Milano che lo hanno coordinato, e continuerà a sostenerne l'operato. Domani Piantedosi terrà una riunione in videoconferenza con i prefetti, i questori e i vertici delle forze di polizia delle principali città italiane interessate dalle manifestazioni previste per il fine settimana. L'obiettivo è "assicurare il massimo supporto a chi è impegnato sul campo e garantire che la libertà di manifestazione, diritto fondamentale da tutelare, non venga strumentalizzata da frange estremiste attraverso violenze gratuite e preordinate". (ANSA).