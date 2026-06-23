(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - L'Italia ha ancora 'un mese di tempo' per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa Safe e poi quel denaro - quasi 15 miliardi di euro - verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Lo fa sapere all'ANSA un'alta fonte europea vicina al dossier. La Commissione, infatti, è ancora impegnata a firmare i contratti definitivi con le altre capitali e, soprattutto, sta discutendo con l'Ungheria per definire meglio la sua partecipazione. Quando tutto ciò sarà concluso, il tempo per l'Italia sarà finito. 'A breve servirà chiarezza', nota la fonte. (ANSA).