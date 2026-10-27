(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La telefonata con Vladimir Putin del presidente della Finlandia Alexander Stubb e il premier norvegese Jonas Gahr Stor che "hanno subito voluto precisare di aver parlato a nome delle rispettive nazioni e non dell'Europa" dimostra che "bisogna designare al più presto, e in modo condiviso, una o più personalità con un chiaro mandato a parlare a nome dell'Europa" per "tutelarne al meglio gli interessi e la sicurezza". Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che Giorgia Meloni ha "un rapporto di grande stima" coi due "alla guida di due nazioni che confinano con la Russia e hanno sempre sostenuto l'Ucraina". Ma, aggiungono le stesse fonti, "il negoziato non aspetta: l'Europa non può permettersi di perdere ulteriore terreno, deve decidere chi la rappresenta e deve farlo rapidamente, non può continuare a muoversi in ordine sparso e in formati che mutano di settimana in settimana, pena la progressiva perdita di peso nel negoziato". (ANSA).