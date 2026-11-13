(ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - "Emerge un importante risultato politico: si è definito il formato europeo per i negoziati di pace, come chiesto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella lettera a Antonio Costa. Si tratta del formato E5, composto da Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito a quali si affiancano i Rappresentanti di Commissione e Consiglio Europeo". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi parlando "di risultato che va nella direzione indicata da Meloni". "Si apre ora una seconda fase, altrettanto importante: definire il mandato politico e negoziale con cui l'Europa parteciperà al prossimo round", aggiungono. (ANSA).