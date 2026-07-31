(ANSA) - BRUXELLES, 31 LUG - L'Italia, a quanto si apprende a Bruxelles, non ha ancora notificato la chiusura di Schengen con la Spagna all'Ue. Quando ciò verrà fatto la Commissione valuterà la situazione. "Gli Stati membri possono, in via eccezionale e temporanea, reintrodurre i controlli alle frontiere interne come ultima risorsa, per far fronte a gravi minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale", spiega un portavoce Ue sottolineando che l'Italia "dovrebbe notificare a Commissione, Consiglio, Parlamento e agli altri Stati spiegando in che modo la situazione a Ceuta costituisca una grave minaccia all'ordine pubblico o alla propria sicurezza". (ANSA).