(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e la presidente della Bce Christine Lagarde si sono visti e parlati a margine degli incontri oggi a Bruxelles per l'Eurogruppo. E' quanto si apprende da fonti a Bruxelles. Il confronto era atteso dopo gli scambi sull'intestazione al popolo italiano delle riserve auree della Banca d'Italia. Da fonti del Mef si apprende che la "lettera inviata da Giorgetti mette fine alla vicenda" e che si sarebbe "tutto chiarito". (ANSA).