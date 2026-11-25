(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "I tagli non bastano e vanno a colpire le nuove priorità". Così i Frugali si preparano per il Consiglio europeo sul bilancio pluriennale che si aprirà domani sulla base della proposta di Antonio Costa. Una proposta che, secondo i Paesi nordici, va superata. L'Europa "ha già abbastanza debito": tre delle quattro maggiori economie dell'Eurozona, "Spagna, Italia e Francia, lo hanno superiore al 100% del Pil", quindi "perché dovremmo creare nuovi strumenti di debito?", spiega una fonte diplomatica. Il fronte si mostra scettico rispetto alla digital tax e chiede più tagli sulle "politiche vecchio stile, tradizionali", come la Coesione. (ANSA).