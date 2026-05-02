(ANSA) - ROMA, 02 MAG - E' un'operazione i due tempi quella che consentirà di estendere il taglio delle accise dei carburanti per tre settimane. Alla riduzione prevista fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, si aggiunge quanto sarà previsto da un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Lo si apprende da fondi di governo secondo le quali sono già state trovate le coperture: si aggiungono al decreto legge altri 250 milioni di risorse un'intervento che vale complessivamente 400 milioni. (ANSA).