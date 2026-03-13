(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il piano di Jindal per l'ex Ilva di Taranto rischierebbe di portare in tempi relativamente brevi alla chiusura della produzione a caldo a Taranto, con la perdita fino a circa 6 mila posti di lavoro. È affermano all'ANSA fonti vicine al gruppo Flacks, l'altro candidato ad acquisire l'acciaieria. Secondo queste fonti il piano Jindal sarebbe un "suicidio industriale per l'Italia". "Prevederebbe infatti - sottolineano le stesse fonti - che gli impianti italiani ricevano progressivamente bramme prodotte negli stabilimenti del gruppo in Oman, suscitando il timore che Taranto possa perdere il suo ruolo siderurgico fino a chiudere i battenti". (ANSA).