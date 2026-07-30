(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall'AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'Autorità giudiziaria". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che "l'Italia si pone all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale". "Siamo stati i primi in Europa - aggiungono le stesse fonti - ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall'inizio, per uno sviluppo e un'applicazione dell'IA centrata sull'uomo e governata dall'uomo". (ANSA).