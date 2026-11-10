(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il negoziato sull'Ucraina tocca "sempre più da vicino la sicurezza dell'intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell'Ucraina. Per questo l'Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso". Così fonti di Palazzo Chigi dopo l'avvio dei colloqui ad Abu Dhabi. Si tratta, spiegano le stesse fonti, di quanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Antonio Costa: discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione. (ANSA).