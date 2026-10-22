(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Prosegue il confronto tra le forze di maggioranza sulla definizione della Legge di Bilancio 2027. Lo fanno sapere fonti di maggioranza, spiegando che nel corso di un nuovo vertice a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi hanno fatto il punto sulle misure prioritarie e sulle risorse disponibili, con l'obiettivo di arrivare a una sintesi e procedere all'approvazione in Consiglio dei ministri la prossima settimana, compatibilmente con l'avanzamento degli approfondimenti tecnici e del confronto con le istituzioni europee sui margini di flessibilità. Al centro del confronto "la concentrazione delle risorse sulle principali priorità economiche e sociali, con particolare attenzione alle famiglie, al ceto medio, ai giovani e agli anziani, al potenziamento del sistema sanitario e al contenimento dei costi dell'energia per cittadini e imprese". Lo fanno sapere fonti di maggioranza al termini dell'incontro, precisando che "ampio spazio è stato dedicato ai giovani e alle loro prospettive, con un confronto sulle possibili misure a loro favore". (ANSA).