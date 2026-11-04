(ANSA) - TORINO, 04 NOV - La Fondazione Laps, fondata e presieduta da Lapo Elkann, riqualificherà un immobile comunale, trasformandolo in una struttura di accoglienza protetta destinata a persone in condizioni di grave vulnerabilità, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza e ai loro figli. L'intervento prevede un investimento fino a un milione di euro, interamente a carico della Fondazione, che finanzierà i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e allestimento degli spazi, senza oneri diretti per il bilancio comunale. L'immobile manterrà la destinazione sociale per almeno quindici anni. "Questo progetto ci permette non solo di riqualificare un immobile del patrimonio pubblico, ma di dare una risposta strutturata e tempestiva a questo tipo di emergenze, offrendo un rifugio sicuro e percorsi di autonomia alle donne vittime di violenza e ai loro figli", spiega il sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Il progetto, approvato dalla Giunta di Novara, è stato seguito fin dall'inizio anche dalla Regione. "Un luogo che oggi appartiene al patrimonio pubblico diventerà uno spazio di protezione, accoglienza e rinascita per donne e bambini che hanno vissuto situazioni di violenza e fragilità", affermano il presidente Alberto Cirio e l'assessore alle Pari Opportunità Marina Chiarelli. La Regione ricorda inoltre gli investimenti già avviati per contrastare la violenza di genere: 5 milioni di euro di finanziamenti statali, destinati ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai percorsi di autonomia abitativa e lavorativa. A queste risorse si aggiungono circa 2 milioni di euro per nuovi servizi e strutture, con bandi previsti all'inizio del 2027. "Con la Fondazione Laps vogliamo fare la nostra parte, creando uno spazio che possa rappresentare un nuovo inizio per le donne e i bambini che hanno vissuto situazioni di violenza", spiegano Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos Elkann, vicepresidente della Fondazione. "Siamo particolarmente felici che la prima Casa Laps in Italia prenderà forma a Novara, in Piemonte". (ANSA).