(ANSA) - PECHINO, 20 AGO - Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari. Lo riferisce la China Central Television (Cctv), secondo cui il gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan. In totale circa 2,35 miliardi di dollari. Il tribunale intermedio di Shenzhen ha inoltre condannato Xu per diversi reati, disponendo l'ergastolo, la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali. (ANSA).