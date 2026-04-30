(ANSA) - TRIESTE, 30 APR - Si arricchisce di un nuovo pannello dedicato a Raha Behloulipour, la studentessa dell'Università di Teheran uccisa il 9 gennaio durante le manifestazioni di protesta antigovernative, la Passeggiata della libertà di stampa di Ronchi dei Legionari (Gorizia). L'iniziativa è stata promossa stamani dall'associazione culturale Leali delle Notizie a tutela della democrazia e della partecipazione, nell'ambito della Giornata mondiale della libertà di stampa. A Raha Behloulipour è stato dedicato il cartello che testimonia la privazione della libertà personale alle donne iraniane. Dopo lo scoprimento della targa e la testimonianza del giornalista e scrittore iraniano Ahmad Rafat, i presenti hanno percorso la passeggiata che lungo le vie del centro commemora i giornalisti la cui voce è stata stroncata, spenta per aver svolto il proprio lavoro. Nel corso della giornata altri due nuovi pannelli sono stati intitolati a Carlo Tresca - sindacalista, giornalista, editore, anarchico, antifascista e drammaturgo italiano naturalizzato statunitense, assassinato a New York l'11 gennaio 1943 - e a Camillo Berneri, filosofo, scrittore e anarchico italiano, ucciso nel maggio 1937 a Barcellona durante la battaglia intestina al fronte antifascista spagnolo nell'ambito della guerra civile. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con Comune di Ronchi dei Legionari, Ordine nazionale e regionale dei giornalisti, la Fnsi, Articolo 21, Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano e Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia. (ANSA).