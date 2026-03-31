(ANSA) - TORINO, 31 MAR - A dieci anni esatti dalla scadenza dell'ultimo rinnovo contrattuale, la Federazione nazionale della stampa italiana, insieme con l'Associazione stampa subalpina, convoca per domani a Torino una manifestazione "per ribadire le ragioni del sindacato nella vertenza per il rinnovo del contratto Fieg, per l'equo compenso dei lavoratori autonomi, per la dignità del giornalismo e il futuro dell'informazione e, insieme, per esprimere la vicinanza del sindacato a giornaliste e giornalisti interessati dalle tante vertenze in atto nel mondo dell'editoria italiana". L'appuntamento è a partire dalle 11 in piazza Castello. "Mentre i salari dei lavoratori dipendenti sono fermi da dieci anni, erosi da oltre il 20% di inflazione, falcidiati dagli ammortizzatori sociali - si legge in una nota del sindacato di categoria -, resta ancora senza attuazione la legge per l'equo compenso ai lavoratori autonomi. Intanto le redazioni sono state svuotate a colpi di prepensionamenti, la professione è diventata sempre più precaria, l'intelligenza artificiale ha fatto irruzione nel lavoro giornalistico e rischia di incidere fortemente sui livelli occupazionali". "Eppure, gli editori della Fieg - conclude il comunicato stampa - si rifiutano di corrispondere compensi dignitosi e di normare la rivoluzione tecnologica in atto per garantire che l'IA sia uno strumento nelle mani dei professionisti dell'informazione e non, invece, il colpo di grazia al lavoro dei giornalisti. Colleghe e colleghi provenienti da tutta Italia si ritroveranno in piazza con i vertici della Fnsi e del sindacato regionale per ribadire un principio semplice: il nostro lavoro vale". (ANSA).