- WASHINGTON, APR 14 - Il Fmi taglia la crescita globale al 3,1% nel 2026, lo 0,2% in meno delle stime di gennaio, e conferma al 3,2% quella del 2027, in un'economia sotto pressione per la guerra in Medio Oriente. Nel World economic outlook, il Fondo prevede che un'inflazione al 4,4% nel 2026 (+0,7% sul Weo di ottobre) per poi scendere al 3,7% nel 2027. Il quadro si basa su una "previsione di riferimento" che la guerra abbia "durata, intensità e portata limitate", tali per cui le perturbazioni si attenuino entro metà 2026 e mantengano un aumento del 19% delle materie prime per l'intero anno. Il rischio è la "più grande crisi energetica dei tempi moderni" con lo scenario peggiore di Pil globale al 2% e inflazione al 6%, pari a una postura recessiva.