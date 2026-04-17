- WASHINGTON, APR 17 - L'Italia ha "spazi per migliorare la crescita, che ai livelli attuali resta insoddisfacente: ci auguriamo ulteriori progressi in questa direzione". E' quanto ha detto Helge Berger, del Dipartimento europeo del Fmi, in conferenza stampa a Washington. "Nelle nostre previsioni di riferimento il deficit è al 2,8% (nel 2026, ndr), in linea con l'attuale proposta di bilancio del governo, in calo rispetto alla stima preliminare del 3,1% per il 2025". E' quanto ha detto Helge Berger, del Dipartimento europeo del Fmi, in conferenza stampa a Washington. "Partiamo dai numeri di finanza pubblica. In questo senso, il consolidamento fiscale prosegue e riflette i progressi significativi compiuti negli ultimi anni. Il dato del 2025 è stato migliore del previsto, inizialmente stimato al 3,3%, e rappresenta una sovraperformance fiscale, simile a quella osservata nel 2024", ha aggiunto Berger.