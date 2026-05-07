(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - L'intelligenza artificiale sta amplificando le minacce cyber che possono mettere a rischio la stabilità finanziaria. Con gli attacchi informatici che si fanno più pericolosi il rischio è quello di un "potenziale shock macro-finanziario". E' l'avvertimento del Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale gli attacchi digitali con l'IA possono propagarsi in altri settori che condividono al stessa infrastruttura, quali quelli dell'energia, delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici. Il Fmi osserva quindi come i rischi di cyberattacchi "non conoscono confini": un più forte coordinamento internazionale è essenziale per preservare la stabilità finanziaria". (ANSA).