(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - "E' evidente che i rischi geopolitici e l'ulteriore aumento delle tensioni commerciali rappresentano uno dei rischi principali - tra i più pressanti - per l'economia globale". Lo ha detto il capo economista del Fmi, Pierre-Olivier Gourinchas, in conferenza stampa a Bruxelles, precisando che le proiezioni nel nuovo World Economic Outlook "si fondano sull'ipotesi che il livello dei dazi resti invariato". Guardando al futuro, l'eventualità di un'escalation sui dazi e nelle tensioni geopolitiche rappresenta "un rischio rilevante, che potrebbe incidere in modo significativo sulla crescita", ha evidenziato. Nell'Outlook, in cui si guarda allo status quo, senza quindi prevedere il possibile effetto delle ritorsioni annunciate dagli Usa sul caso Groenlandia, il Fondo sottolinea che lo shock dei dazi e il cambio di rotta nelle politiche commerciali non hanno finora affondato la crescita globale, grazie al forte aumento degli investimenti tecnologici, in particolare nell'intelligenza artificiale. La crescita mondiale è stimata stabile al 3,3% nel 2026 e al 3,2% nel 2027, in linea con il 3,3% registrato nel 2025. Le stime per il 2026 sono state lievemente riviste al rialzo rispetto a ottobre. Il forte slancio degli investimenti tecnologici - trainati dall'IA - si registra soprattutto in Nord America e Asia. Per l'Italia il Fondo monetario internazionale ha rivisto leggermente al ribasso le stime di crescita: dopo il +0,5% del 2025, il Pil italiano quest'anno è atteso in aumento dello 0,7%, contro lo 0,8% stimato a ottobre. La crescita si dovrebbe mantenere allo 0,7% anche nel 2027, con un ritocco al rialzo dello 0,1% rispetto alle previsioni precedenti del Fondo. (ANSA).