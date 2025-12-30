(ANSA) - BRUXELLES, 30 DIC - "Oggi la Commissione europea ha erogato l'ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il solido ritmo di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati." Lo annuncia sui social il vice presidente della Commissione Ue Raffaele Fitto. "Questa nuova tranche sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell'acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione", aggiunge Fitto. (ANSA).