(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Prosegue nel primo semestre del 2026 la crescita della redditività dei cinque maggiori gruppi bancari italiani. Gli utili netti si attestano complessivamente a oltre 15 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante la sostanziale stabilità degli interessi netti (-0,2%). È quanto emerge dall'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl sui conti di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper. "Risultati trainati dall'attività assicurativa e dalle commissioni, che ora ammontano al 39% dei ricavi totali. Risparmio gestito e wealth management sempre più centrali. Costo del lavoro stabile, ma dal dicembre 2022 la flessione rispetto ai ricavi è di quasi 9 punti. Prosegue la riduzione delle filiali e dell'occupazione", si legge nel testo. (ANSA).