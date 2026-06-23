(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Con un'accelerazione della trattativa, è arrivata in serata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle Case di Comunità. A sottoscriverlo Sisac, in rappresentanza delle Regioni, e i sindacati Fimmg e Fmt. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle Case di Comunità tra le 8:00 e le 20:00, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle Case, ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale. (ANSA).