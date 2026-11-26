(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Stellantis ha comunicato che ricorrerà alla cassa integrazione alla Carrozzeria di Mirafiori la prossima settimana, da martedì 1 a venerdì 4 dicembre. L'esame congiunto non è stato firmato nemmeno questa volta dai rappresentanti sindacali - spiega la Fiom - perché l'azienda non ha nuovamente accettato le proposte dalle organizzazioni sindacali per la maturazione del rateo di ferie e permessi, che mitigherebbe gli effetti di perdita salariale, così come sempre fatto negli ultimi anni. "Solo una settimana di lavoro è stata fatta dopo cinque di cassa integrazione e già l'azienda - commenta il responsabile della Fiom di Mirafiori Gianni Mannori - comunica una nuova fermata di 4 giorni. È un'insulto all'intelligenza dei lavoratori continuare a sostenere che la causa della mancanza di lavoro sia dovuta a difficoltà negli approvvigionamenti dei particolari, lo diciamo e lo sappiamo da tempo che l'unica responsabilità è da imputarsi alle scarse vendite della 500 ibrida. Proprio per questo qualsiasi soluzione alternativa all'arrivo di un nuovo modello sarà ulteriore fumo negli occhi per nascondere le scelte di Stellantis di produrre all'estero anziché in Italia. A questo punto il silenzio e l'immobilismo imbarazzante delle Istituzioni comunali, regionali e nazionali sta diventando sconcertante. Per questa situazione 400 ragazzi rischiano di essere lasciati a casa già a dicembre e il declino industriale del nostro territorio, che vede allungare la lista delle aziende in cassa e a rischio chiusura, continua inesorabilmente. Noi non possiamo abituarci a questa situazione e non lo faremo, continuiamo a chiedere con forza un nuovo modello da subito e l'investimento su una nuova linea di produzione e che le istituzioni intervengano per accelerare questi interventi urgenti e indispensabili". (ANSA).