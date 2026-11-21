(ANSA) - HELSINKI, 21 NOV - Un elicottero russo è sospettato di aver violato lo spazio aereo della Finlandia, poche ore dopo che un attacco con droni ha provocato un incendio su una nave cargo russa nel Mar Baltico. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Helsinki. "Questa presunta violazione dello spazio aereo potrebbe essere legata a operazioni di salvataggio o di sorveglianza condotte in seguito ai danni subiti da una nave da carico nel Golfo di Finlandia", ha dichiarato il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen, citato in un comunicato. Il velivolo è penetrato fino a 4,1 km all'interno del territorio finlandese, precisa il ministero. (ANSA).