(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Il sistema Ets "è stato il motore principale di questa transizione" e qualsiasi "indebolimento minerebbe la prevedibilità da cui dipendono le decisioni di investimento e rischierebbe di rallentare il ritmo della decarbonizzazione industriale". Lo scrivono i premier di Finlandia, Danimarca e Svezia in una lettera al presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, in occasione del vertice che sta prendendo il via a Bruxelles in cui i leader si confronteranno anche sulla revisione del mercato del carbonio. Il rischio di un indebolimento "è quello di spostare l'onere delle riduzioni delle emissioni su altri settori dell'economia", scrivono. Nella letterai tre primi ministri, (Petteri Orpo, Mette Frederiksen e Ulf Kristersson) sottolineano che la "transizione verso un'Europa pulita sta entrando in una fase decisiva" e "mentre proseguono le discussioni sulla competitività dell'Europa, riteniamo importante riaffermare il nostro impegno a favore degli strumenti climatici basati sul mercato e preservare l'integrità e l'ambizione dell'Ets", si legge. Per i tre Paesi del Nord Europa le emissioni consentite nell'ambito dell'Ets "devono essere mantenute a un livello ambizioso attraverso un elevato fattore di riduzione lineare e una riserva di stabilità del mercato prevedibile e basata sul volume", puntualizzano. Inoltre, la "transizione dell'Europa verso la neutralità climatica richiede investimenti a lungo termine su una scala senza precedenti. Questi investimenti si concretizzeranno solo se le imprese e gli investitori potranno contare sul fatto che le regole su cui si basano rimangano prevedibili e affidabili", si legge ancora. La revisione del mercato europeo del carbonio è tra i temi al centro del vertice europeo in corso oggi e domani a Bruxelles. (ANSA).