ROSÀ. Un cervo rimasto bloccato all’interno di una roggia è stato recuperato questa mattina, domenica 9 agosto, dai vigili del fuoco nel comune di Rosà, in provincia di Vicenza.

L’animale era entrato nel corso d’acqua ma non era più riuscito a risalire sulla sponda. Trascinato dalla corrente, ha proseguito lungo la roggia fino a fermarsi nei pressi di un ponte nel centro del paese, in via Capitano Alessio.

Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa. Per consentire il recupero in sicurezza, il cervo è stato prima sedato.

A quel punto i pompieri hanno potuto sollevare l’animale dalla roggia utilizzando l’autoscala arrivata dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Vicenza. L’intervento si è concluso in poco più di un’ora.