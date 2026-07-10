ROMA. Attimi di terrore questa mattina a bordo di un volo Ryanair decollato da Salonicco, in Grecia, e diretto a Memmingen, in Baviera. Poco dopo il decollo, un finestrino si è staccato, ferendo un passeggero e costringendo il comandante a rientrare nello scalo di partenza.

Secondo le ricostruzioni fornite da testimoni all'emittente pubblica greca ERT e all'agenzia tedesca Dpa, il passeggero seduto accanto al finestrino avrebbe rischiato di essere risucchiato verso l'esterno. Gli altri viaggiatori e la moglie dell'uomo lo avrebbero trattenuto, mentre in cabina venivano indossate le maschere dell'ossigeno.

Il velivolo era decollato alle 6.12 e ha fatto rientro all'aeroporto di Salonicco alle 7.09. Ryanair ha confermato l'accaduto, spiegando che il passeggero coinvolto ha ricevuto assistenza medica dopo l'atterraggio, senza fornire dettagli sulla gravità delle sue condizioni.

Secondo indiscrezioni non confermate, il ferito sarebbe un cittadino serbo di 61 anni, ricoverato all'Ospedale universitario AHEPA di Salonicco. I medici gli hanno eseguito una Tac per verificare l'eventuale presenza di fratture; avrebbe riportato anche ustioni da sfregamento. Altre tre persone sarebbero rimaste contuse in modo lieve e sarebbero state dimesse poco dopo gli accertamenti.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, il finestrino si sarebbe staccato dopo essere stato colpito da detriti provenienti da uno dei motori dell'aereo, una circostanza che dovrà essere verificata dalle autorità competenti.

Dopo il rientro a Salonicco, Ryanair ha messo a disposizione un altro aeromobile per consentire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale. Il volo sostitutivo è decollato alle 9.53, ora locale, diretto a Memmingen.