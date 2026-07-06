(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il primo semestre del 2026 celebra il ricambio generazionale all'interno delle classifiche ufficiali Top of the Music by Fimi/Niq (week 1-26/2026), che fotografano un'evoluzione dei generi musicali nei consumi degli italiani. La classifica Album (comprensiva di fisico, download, streaming free & premium) è guidata da Kid Yugi con "Anche gli eroi muoiono", che per cinque settimane consecutive ha raggiunto la prima posizione. Il podio prosegue con "Tutto è possibile" di Geolier - nuovamente presente in top ten con "Dio lo sa - Atto II" in decima posizione - e si chiude con "Vangelo" di Shiva, che ha conquistato la vetta settimanale per sette volte durante il semestre. A dominare la classifica Singoli (che comprende download, streaming free & premium e video streaming) è Samurai Jay, che insieme a Vito Salamanca ha posizionato la sua "Ossessione" in cima alle classifiche per 19 settimane consecutive, stabilendo un record senza pari nell'era digitale. Arrivano da Sanremo anche gli altri due brani del podio: si tratta di "Tu mi piaci tanto" di Sayf al secondo posto, seguito dal vincitore della kermesse "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. Anche la chart fisica di Vinili, CD e Musicassette sposta l'orizzonte verso il panorama musicale contemporaneo, posizionando nuovamente al primo posto Kid Yugi con "Anche gli eroi muoiono", seguito da "Vangelo" di Shiva e da "Kiss all the time. Disco, occasionally." di Harry Styles. In un mercato sempre più trainato dal repertorio locale - l'86% della chart Album è infatti composta da titoli italiani - il formato inequivocabilmente più diffuso è lo streaming, che nei primi sei mesi dell'anno accumula più di 52 miliardi di streams (free + premium). (ANSA).