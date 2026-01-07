(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Nel 2025 la produzione di Stellantis è scesa sotto 380 mila unità, nello specifico 379.706 tra autovetture e veicoli commerciali, con una riduzione complessiva del 20%, che arriva a -24,5% per le auto, con 213.706, mentre i veicoli commerciali prodotti sono stati 166 mila, -13,5%. Cresce invece la produzione a Mirafiori. Sono i dati illustrati dal segretario generale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, secondo il quale "è necessario anticipare i tempi del nuovo piano industriale" e "servono investimenti e modelli". "In meno di due anni -spiega- le produzioni si sono dimezzate rispetto al 2023, quando si attestavano a 751.384 veicoli". (ANSA).