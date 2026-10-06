(ANSA) - MOSCA, 06 OTT - "Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus" nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Evgeny Balitsky. "Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Basan, nel distretto municipale di Pologovsky - ha scritto Balitsky sul suo canale Telegram - a causato diversi morti e feriti. Le informazioni preliminari parlano di tre uccisi e tre feriti". (ANSA).