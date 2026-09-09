(ANSA-AFP) - MANILA, 10 SET - E' di almeno cinque persone morte e 87 ancora disperse il èrimo bilancio provvisorio di un incendio divampato su un traghetto nei pressi di una località turistica nella provincia filippina di Palawan. Lo ha riferito il capitano della guardia costiera Noemi Cayabyab a un'emittente radiofonica locale, aggiungendo che la lista di imbarco della nave riportava 134 passeggeri e membri dell'equipaggio. I tentativi di spegnere l'incendio sono ancora in corso. (ANSA-AFP).