(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Emanuele Fiano, storico esponente del Partito democratico, ha annunciato questa mattina in lacrime in diretta a Telelombardia il suo addio al Pd. La decisione, soffertissima e irrevocabile, di Fiano è legata al mancata appoggio del Partito democratico alla legge sull'antisemitismo, approvata ieri in Parlamento. Fiano ha avuto occasione di ricordare più volte di aver appreso dell'intenzione del suo partito di votare contro il ddl antisemitismo proprio mentre si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau. Un momento personalmente significativo e politicamente devastante. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha chiamato ieri Emanuele Fiano, nel tentativo di farlo recedere dalla sua decisione, ma non c'è stato nulla da fare, come ha commentato asciutto l'ormai ex esponente dem: "È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa… è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico", le parole rilasciate a Telelombardia con profonda amarezza e fra le lacrime da Emanuele Fiano. (ANSA).