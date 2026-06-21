(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Fiamme all'Ospedale del Mare di Napoli: a prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre squadre e una quarantina di uomini. Non si registrano feriti ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti, sugli otto piani di cui si compone la struttura, sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio - la prima chiamata ai vigili del fuoco è giunta alle 17.26 - si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è levata risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. In corso le operazioni di bonifica. (ANSA).
Fiamme all'ospedale del Mare di Napoli, paura ma nessun ferito
L'incendio domato, per precauzione evacuati alcuni reparti
21 giugno 2026 • 16:42