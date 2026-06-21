(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Fiamme all'Ospedale del Mare di Napoli: a prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre squadre e una quarantina di uomini. Non si registrano feriti ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti, sugli otto piani di cui si compone la struttura, sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio - la prima chiamata ai vigili del fuoco è giunta alle 17.26 - si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è levata risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. In corso le operazioni di bonifica. (ANSA).