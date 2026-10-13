(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Firenze si prepara a ospitare la quinta edizione del 'Festival delle Regioni', in programma dal 25 al 27 ottobre, un appuntamento che vedrà la partecipazione dei presidenti di tutte e venti le Regioni italiane. Secondo il programma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla cerimonia d'apertura la mattina di lunedì 26, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, mentre la premier Giorgia Meloni prenderà la parola la mattina di martedì 27, a chiusura dei tre giorni di lavori a cui prenderanno parte anche molti ministri. La giornata del 26 si aprirà con la lectio magistralis 'A 25 anni dalla riforma del Titolo V' di Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, seguita dalla relazione di apertura di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Già domenica 25 il taglio del nastro per il 'Villaggio delle Regioni' in piazza Duomo, mentre piazza Santa Croce ospiterà la 'Piazza del Benessere, della Salute, dello Sport e della Protezione Civile'. "Per le Regioni italiane questa è sicuramente la vetrina più importante", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando oggi l'iniziativa. Quest'anno per la prima volta il Festival ospiterà in presenza le riunioni di tutte le commissioni della Conferenza: "Questi incontri ci consentiranno di far uscire messaggi importanti" perché, ha spiegato Giani, permetteranno di "centrare gli aspetti delle politiche dello Stato e delle Regioni sulla casa, sulla sanità, sull'urbanistica, sulla scuola". Tra i momenti istituzionali spicca anche l'incontro dei governatori con il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, all'Istituto universitario europeo. La tre giorni fiorentina si chiuderà con il passaggio di consegne dalla Regione Toscana alla Regione Lazio, che ospiterà l'edizione 2027 del Festival. (ANSA).