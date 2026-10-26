(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Cerimonia di apertura stamani nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio del Festival delle Regioni, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il festival, 'Il futuro è passato da qui - Le Regioni protagoniste di un mondo in continuo movimento', in corso a Firenze fino a domani, è alla sua quinta edizione: è promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e organizzato in collaborazione con la Regione Toscana. La giornata fiorentina del capo dello Stato proseguirà poi con una visita privata al complesso della Basilica di Santa Croce, tra cui la Cappella Bardi dove si è appena concluso il restauro degli affreschi di Giotto dedicato a 'Storie della vita di San Francesco d'Assisi'. (ANSA).