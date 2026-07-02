(ANSA) - ROMA, 02 LUG - I rapporti tra Usa e Italia "direi che sono ottimi. Ho a che fare con tutti ogni giorno, a partire dal presidente del consiglio in giù, e collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui". Lo ha detto l'ambasciatore Usa a Roma, Tilman J. Fertitta, rispondendo a cronisti al ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza Usa presso Villa Taverna. "Tra loro c'è un rapporto di lunga data. Trump ha rapporti consolidati con molti leader, e ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi", ha aggiunto rispondendo sui rapporti con la premier Giorgia Meloni. (ANSA).