(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Ferrari ha chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 7,14 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo (Ebit) è pari a 2,1 miliardi, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'utile operativo (ebit) pari al 29,5%, l'utile netto a 1,6 miliardi (+5%) e l'utile diluito per azione a 8,96. L'ebitda è di 2,77 miliardi, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'Ebitda pari al 38,8%. Il free cash flow industriale è pari a 1,5 miliardi, in aumento del 50% rispetto all'anno precedente. (ANSA).