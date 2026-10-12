(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. E' accaduto a Lodi. La vittima, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti. Era sul muro di cinta di una villetta presumibilmente dopo avere tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco ed è stato rianimato con il defibrillatore prima del trasporto in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. La Procura sta raccogliendo la testimonianza dei carabinieri, oltre ad ascoltare le telefonate al 112. (ANSA).